رئيس فريق التدخل السريع للتضامن: الشحات اللي معاشه 6 آلاف جنيه صدمني

قال الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تفاعلت مع بلاغ بوجود شخص يعيش على الرصيف، وذهبت لتسأل عن حالته، فوجدته يحصل على معاش شهري قدره 6105 جنيه.

وأضاف "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" ،المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الدولة توفر أماكن لمن ينامون في الشارع بشكل مجاني، لكن هذا الشخص محترف للتسول.

وأوضح "أبو المجد"، أنه سأل الشخص فقال أن معاشه 1200 جنيه، لكن بعد فحص بطاقة الهوية الخاصة به، تأكدت الوزارة من معاشه المرتفع، وهو عمره 80 عاما، وهذا سر ارتفاع معاشه أنه تضاعف عدة مرات.

وتابع رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي: "صدمني أنه بياخد المعاش الكبير ده، وأكبر حالة معاش كان 3800 جنيه، والراجل ده اختفى، وبقالنا 3 أيام بندور عليه، وهو يسكن في شارع عثمان بن عفان في طنطا، وهي منطقة جيدة، ويجب أن تتعاون الجهات من أجل منع ظاهرة التسول، وهي قضية أمنية ومجتمعية".

وأردف "أبو المجد"، أن الشخص المتسول حينما علم أن حيلته كُشفت اختفى بشكل تام، وجار البحث عنه حتى الآن، "إحنا فوجئنا بالبيانات وبالمبلغ، ورغم ده قاعد متسول في الشارع".

وتابع أن ظاهرة التسول زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب عطف المواطنين الزائد، وهو ما جعل التسول مهنة، ومهنة يحترفها البعض أيضا.

وشدد على أن الدولة توفر أماكن لكبار السن مجانًا لحمايتهم والإنفاق عليهم، من خلال دور الرعاية المختلفة، وهذا دور وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تقدمه لكل من يحتاج إلى ذلك من خلال التدخل السريع لمن يتواجد في الشوارع، ولكن مثل تلك الحالات يحترفون التسول.