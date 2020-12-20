وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 680 طن قمامة من شوارع المحافظة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وحدة التدخل السريع بالديوان العام للمحافظة، برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة بمركزي الزقازيق وديرب نجم، لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

جاء ذلك كإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنيو (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوى المشرف العام على الحملات الميكانيكية والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 180 طن قمامة من طريق ترعة المسلمية وطريق الغار وترعة الشيخ منصور وطريق الزرقيه بمركز الزقازيق بواقع (9) نقلات على مدار ثلاث أيام، بالإضافة إلى تسوية كميات كبيرة من الردش بهذه المناطق، فضلاً عن رفع 500 طن قمامة من المقلب الرئيسي بمركز ديرب نجم، بواقع 25 نقلة على مدار ثلاثة أيام، بإجمالى 680 طن قمامة بواقع 34 نقلة باستخدام (5) معدات (3سيارات قلاب -2 لودر).

وناشد المحافظ المواطنين بحسن التعامل مع عامل النظافة وتقديره والتعاون معه بعدم إلقاء القمامة إلا فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك.

وعلى جانب آخر، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء إستمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت ثناء فوزي، رئيس حى ثان الزقازيق صباح اليوم، وبرفقتها نائب رئيس الحى ورئيس قسم الاشغالات بالحى، وبالاشتراك مع شرطة قسم ثان الزقازيق، من التحفظ على جرار زراعي محمل بمواد بناء وونش وطوب أحمر أمام أحد العقارات بمنطقة القومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.