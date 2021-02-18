إعدام طن سلع غذائية فاسدة وضبط 9 أطنان ملح مغشوش بالدقهلية

شنت أجهزة الرقابة الصحية في محافظة الدقهلية حملة تفتيشية مكبرة على منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط حوالي 9.5 طن ملح مغشوش، وإعدام طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تضمنت السلع الفاسدة التي تم إعدامها خلال الحملة، التي تم تنفيذها بدائرة مدينة ميت غمر، بناءً على توجيهات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع وتداول المواد الغذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حوالي 640 كيلوجرام جبن، و445 كيلو أسماك مملحة.

وشن فريق مراقبة الاغذية حملات على عدة منشآت، تشمل مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور اليوم على شركة تصنيع وتعليب الأسماك المملحة في منطقة المعصرة، بمدينة ميت غمر، حيث تم ضبط 9.5 طن ملح طعام مغشوش، يظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية، و445 كيلو أسماك مملحة فاسدة، بها تغيير في خواصها الطبيعية.

وحررت الحملة عدد 11 محضر مخالفات متنوعة، بين مكان غير مرخص وأغذية منتهية الصلاحية وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل رخصة للعمالة، كما جرى إعدام كميات من الأغذية الفاسدة، عبارة عن 150 كيلوجرام سردين، و200 كيلوجرام فسيخ، و140 كيلو أنشوجة، و20 كيلو رنجة.

وبالمرور على مصنع منتجات ألبان في قرية «ميت أبو خالد»، بدائرة مركز ميت غمر، تم ضبط 600 كيلوجرام ملح طعام بدون بيانات مجهول المصدر، و640 كيلوجرام جبن فاسدة، لوجود انتفاخات وتغير في الخواص الطبيعية، تتضمن 65 صفيحة جبنة اسطنبولي، زنة 8 كيلوجرامات للصفيحة، و10 أقراص جبنة رومي، زنة القرص 12 كيلو، بإجمالي وزن 120 كيلوجرام.

و تم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري، لعدم وجود ترخيص، وإيقاف التشغيل، لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

ومن جانبه، شدد الدكتور سعد مكي على تكثيف هذه الحملات، وخصوصاً في المحلات، التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، ومواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن، وتكون سبباً في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.