إنهاء ندب 270 ممرضة من «الصحة» إلى المستشفيات الجامعة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التوصل لحل شكوى 270 ممرضة بالصحة والمنتدبين للعمل بمستشفيات أسيوط الجامعية والمتضررين من تجديد ندبهم رغم انتهاء مدة العامين المقررين للانتداب المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد جنوب مصر للأورام.

جاء ذلك خلال لقائه بعض الممرضات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وأكّد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، تطبيق مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، لافتًا إلى الاتفاق الذي تم بحضور وكيل وزارة الصحة وأسفر عن إنهاء ندب عدد 270 ممرض وممرضة المنتدبين من مديرية الصحة بأسيوط إلى المستشفيات الجامعية وذلك بعد استبدالهم بالدفعة الجديدة من خريجي مدارس التمريض بمديرية الصحة وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة في التوزيع.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين وتخريج كوادر طبية متميزة من الأطباء والتمريض، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالتواصل والتنسيق مع رئيس جامعة أسيوط لمراعاة ظروف العاملين من التمريض المنتدبين للمستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الأورام وتقنين أوضاعهم الوظيفية وحل جميع مشاكلهم ومساواتهم بزملائهم بالمستشفيات الجامعية وتأكيد حسن معاملتهم دون أي تمييز بين فريق العمل بالمستشفيات.

وأشاد بالخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط والتي يتردد عليها 44 ألف حالة سنويًا ويوجد بها عجز في التمريض بجميع المستشفيات وخاصة قسم الحضانات.

وأشار إلى أهمية المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة والتي تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتقدم خدماتها الصحية بالمجان لجميع الفئات منها منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن السمنة والتقزم لطلاب المدارس ومبادرة الإصلاح الصحي لأطفال حديثي الولادة والكشف عن ضعاف السمع بين المواليد.

وأكّد أهمية التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لسد العجز في الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة وإعادة التوزيع العادل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.