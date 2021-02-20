أماكن الوحدات الصحية لتنظيم النسل وكيفية الاستفادة منها

أضّحت الكثافة السكانية واحدة من أهم وأبرز المشكلات التي تسعى الدولة للوصول إلى حلول فاعلة لها، لمنع الزيادة الهائلة في عدد السكان، وتحديد النسل، كي يصبح كل شخص قادرا على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرته، دون أن يشعر بعبء كثرة الأعداد.

وفي هذا الإطار، أطلقت «الوطن» حملة لمواجهة النمو السكاني، عنوانها «اتنين كفاية الثالث هياخد من رزقك»، لتوعية المواطنين بخطر الكثافة السكانية، وتشجيعهم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد النسل وتقليل نسب الإنجاب، لذا نعرض في السطور التالية أماكن تحديد النسل وكيفية الاستفادة منها في المحافظات كافة.

أماكن تحديد النسل وكيفية الاستفادة من وزارة الصحة

على السيدات الراغبات في تحديد النسل، اتباع خطوات عدة للاستفادة من خدمة تنظيم الأسرة والحصول على وسائل منع الحمل، التي تعتبر شبه مجانية بأسعار رمزية لا تتعدى جنيهين من قبل مكاتب وفروع وزارة الصحة.

أولا: عليك التوجه لأقرب مكان به وحدة صحية قريب لك، ثم إلى مركز تنظيم الأسرة، حيث تنتشر هذه المراكز بكثافة في محافظات ومدن وقرى مصر كافة.

بعد اختيار مكان الوحدة الصحية، عليك التوجه إلى حجرة المشورة وهي عبارة مكان طبي يقدم خدمة تنظيم الأسرة بدرجة عالية من الخصوصية.

الطبيب أو الطبيبة الخاصة ستحدد نوع الوسيلة المناسبة، وهي: «حبوب، حقن، لولب، واقٍ ذكرس، لبوس، أقراص فوارة، حقن ديبوبروفيرا، نيروسيبت، ميسيحينيا، ميزوسيبت، كبسولات» وغيرها.

أسعار وسائل تنظيم الأسرة في عيادات تنظيم الأسرة

«ميكروجينست» بسعر 65 قرشا للشريط.

حبوب «لاكتفينور» بسعر جنيه للشريط.

حقن «أوكسي بروجيست» بسعر جنيه للواحدة.

حقن «ميزوسيبت» بسعر جنيهين للواحدة.

كبسولات «إمبيلانون» تحت الجلد بسعر 5 جنيهات.

اللولب النحاسي بسعر جنيهين.

الواقي الذكري بسعر جنيه للعبوة التي تحتوى على 3 وحدات.

كبسولات مهبلية موضعية بسعر جنيه واحد للكبسولة.

برشام أحادي الهرمون بسعر جنيه للشريط الواحد.

ثنائي الهرمون الشريط بـ65 قرشا.

الحقنة أحادية الهرمون 3 أشهر بسعر جنيه للواحدة.

الحقنة الشهرية بسعر جنيهين للواحدة.

6 واقٍ ذكري + 6 لبوس مهبلي بسعر 2.5 جنيه.