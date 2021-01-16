خطوات تسجيل حكم تثبيت الملكية في مصلحة الشهر العقاري

يضطر كثير من المواطنين إلى الانتقال لشقة أخرى جديدة، لكثير من الأسباب، لكن عند شراء شقة جديدة للتمليك، يتطلب الأمر تسجيل حكم تثبيت الملكية، حتى يستطيع المشتري نقل المرافق الموجودة باسمه كي يتمكن من إجراء التعاملات الرسمية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل حكم تثبيت الملكية بمصلحة الشهر العقاري أو أحد مكاتبها خلال 24 ساعة فقط، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، كالتالي:

المستندات المطلوبة لتسجيل حكم تثبيت ملكية

- أصل الحكم المراد تسجيله معلن ومفيد نهائيته منسوخ على عقد اخضر.

- عريضة الدعوى مكتوية على عقد أخضر.

- صورة رسمية معتمدة من تقرير الخبير الذى بت على اساسه الحكم المراد تسجيله.

- كشف رسمى به جرد حالي.

- ربط العلاقة بين الصادر لصالحه الطلب وبين الصادر ضده الحكم وبين المسجل.

ويمكن تسجيل حكم تثبيت الملكية في مصلحة الشهر العقاري أو أحد المكاتب التابعة له على مستوى محافظات مصر خلال 24 ساعة فقط.

خدمات أخرى تقدمها مصلحة الشهر العقاري

وتقدم مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها العديد من الخدمات الأخرى والتي تتمثل في الآتي:

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد بإشهارها.

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي «الإدارة العامة للمحفوظات».

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشيرعلى مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر العقاري.

- تصوير المحررات المطلوب إشهارها.

- حفظ أصول المحررات المشهرة وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

- إعطاء الشهادات العقارية.

- إعداد فهارس المحررات التي تُشهر.

- إعطاء صور من المحررات المشهرة ومرفقاتها.

- تعتبر مكاتب الشهر العقاري جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة للحقوق العينية العقارية.