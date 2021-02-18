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السيسي عن استقبال رئيس الحكومة الليبية: بحثنا تثبيت دعائم الاستقرار

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شريف سليمان
03:17 م | الخميس 18 فبراير 2021
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه شرف اليوم الخميس، باستقبال عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّهما تشاورا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين البلدين. 

وكتب رئيس الجمهورية في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شرفت اليوم باستقبال أخي عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته».

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