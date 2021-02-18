«العزيمة».. أول مركز لعلاج الإدمان افتتحه الرئيس السيسي بالغردقة «صور»

أول مركز من نوعه لعلاج الإدمان افتتحه رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس بالغردقة، وأطلق عليه اسم «العزيمة»، ويقدم إقامة وإعاشة خمس نجوم مجانا، يتبع وزارة التضامن، ويشرف عليه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

يقام المركز على مساحة 3500 متر مربع، وطاقته الاستيعابية تصل لـ96 سريرا لخدمة وعلاج الإدمان، ويخدم بعض محافظات الصعيد المحرومة من خدمات علاج الإدمان.

ويقع المركز وسط مدينة الغردقة، ويقدم خدماته بالمجان، ويضم قسما للعيادات الخارجية، بعدد 3 عيادات، بسعة تشغيل 75 مريضا يوميا.

وتتوافر بالمركز خدمة سحب السموم «الديتوكس»، والتأهيل، ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنويا قرابة 21 ألف مريض إدمان، مقسمة ما بين 19500 مريض عيادات خارجية، و1080 «حجز داخلي».

ويضم مركز العزيمة أدوات ترفيهية ورياضية، بينها تنس طاولة وبلاي استيشن وبلياردو وملعب طائرة وشاشات تليفزيون وصالة رياضية وغرف مكيفة ومطعم مجهز للتجهيزات كافة، بالإضافة إلى ىمطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو)، ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء.

من جهته، قال الأحمدي محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، إن افتتاح أول مركز مجاني لعلاج الإدمان بالمحافظة هو أحد إنجازات الرئيس، خاصة أنه يخدم عدة محافظات بصعيد مصر وليس البحر الأحمر فقط، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سيحقق نتائج كبيرة، خاصة مع اهتمام الأسرة، ليكون إحدى طرق القضاء على الإدمان في البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.

وشددت الدكتورة كريمة خطاب، المعالج النفسي، أستاذ علم النفس الإكينيكي، في تصريحات صحفية، على أهمية هذا المشروع، لافتة إلى الاهتمام بعملية إدارة مركز الإدمان، مشيرة إلى أن المركز يقدم العلاج بالمجان، وسوف سوف ينقذ آلاف المدمنين غير القادرين، خاصة الفئة العمرية صغيرة السن، مع ضرورة إعلان شروط واضحة للقبول بالمركز، وضروة تواجد أخصائي نفسي.