«فودة»: جنوب سيناء بحاجة إلى واعظات الأوقاف لشرح صحيح الإسلام للبدويات

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون المستمر والمتجدد بين وزارة الأوقاف والمحافظة.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال فعاليات ندوة «الإعلام والوعي بالتنمية»، اليوم، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المجال لا يتسع لعرض الجهود المبذولة بمحافظة جنوب سيناء فيما يتعلق بنشر الوعي، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تتشرف بالمشاركة في استراتيجية بناء الوعي 2021.

وأشار المحافظ إلى أن وجود المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ يعد شرفًا وفخرًا، كما تعد مبادرة «هيا نصلي معًا» و«سانت كاترين» معلمًا مهما في إطار هذا التعاون المستمر، لما تتمتع به محافظة جنوب سيناء من معالم وآثار سياحية ودينية.

مدينة التجلي

وأشار «فودة» إلى حرص محافظة جنوب سيناء على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من افتتاح مدينة التجلي الأعظم، مؤكدًا الحاجة إلى واعظات الأوقاف لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء.

ودعا المحافظ الحضور إلى زيارة مدينة طابا التي ستنظم برنامجًا لزيارتها في القريب العاجل، ثم العودة إلى مدينة الطور لافتتاح أكبر مسجد فيها.

قافلة كبرى لجنوب سيناء

من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تعد لقافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية بمحافظة جنوب سيناء، لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء في الفترة من 17 إلى 21 مارس المقبل.