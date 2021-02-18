رشوان: ربط إلكتروني لتأمينات الصحفيين.. ومقر مؤقت للهيئة في النقابة

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات، لفتح مقر مؤقت للتأمينات في نقابة الصحفيين، وتوفير الموظفين اللازمين لتقديم الخدمات للزملاء.

وأضاف رشوان، خلال لقائه مع صحفيين عقب تقدمه بأوراق ترشحه على مقعد النقيب اليوم، أنّه جرى الاتفاق مع الهيئة على أن يكون الصحفي ممارسا لمهنة حرة، ويخضع لما يخضع له أصحاب المهن الحرة، وتمت مفاوصات وخطابات رسمية وجهتها النقابة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع أنّه بموجب ذلك أصبح من حق الصحفي أن يؤمّن على نفسه كصاحب عمل، وحال تعرضه للفصل أو غلق الصحيفة أن يؤمّن على نفسه، كما جرى الاتفاق مع رئيس هيئة التأمينات على عمل ربط إلكتروني وهناك 4 منافذ إلكترونية في النقابة، وجرى انتداب بعض الموظفين ليستطيع الزملاء فحص ملفاتهم في النقابة لتحديد مدد التأمين والمرتب التأميني والمعاش المتوقع.

ملف الإسكان

وتحدث ضياء رشوان عن موقف ملف الإسكان في النقابة، قائلا: «كان لدينا قطعتا أرض أحدهما 30.9 فدان، والثانية 34 فدانا، وفي مجلس 2015 استلمنا القطعة الأولى، وتركناها وراءنا وخرجنا من المجلس، وبالنسبة للقطعة الثانية، حصلت على موافقة من رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب، بإمهال النقابة سنتين للسداد، وحين عدنا مجددا وجدنا أنّ قطعتي الأرض سُحبتا.

وأضاف رشوان: «القطعة الأولى تصرفت فيها وزارة الإسكان، وحصلنا على القطعة الثانية بالاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجرى سداد 47 مليون جنيه من إجمالي 366 مليون جنيه قيمة سعر الأرض بالفوائد».

وتابع: «وقعنا على شيكات بقيمة 35 مليون جنيه كل 6 أشهر، يستحق منها الشيك الثاني يوم 6 مارس المقبل، ونسعى لإنهاء الترخيص لنبدأ الأمر مع بعض الشركات، ومنذ بدأت العروض، أشركت الجهات الرقابية بالدولة في الأمر».