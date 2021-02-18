وكيل عربية النواب: الملف الليبي أمن قومي لمصر والمنطقة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية الدور الذى يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الملف اللليبي، باعتباره جزءا لايتجزأ من الأمن القومي لمصر والمنطقة.

وقال أباظة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم يعكس مدى أهمية العلاقات المصرية -الليبية، لاسيما فى ظل تأكيد القيادة السياسية، استعداد مصر لنقل خبراتها إلى ليبيا، دعما للأشقاء لتأهيلهم ودفعهم نحو آفاق البناء والتنمية.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن مصر أول دولة دعمت ملف الحوار بين الاشقاء الليبيين، مشيرًا إلى أهمية كلام الرئيس السيسى، اليوم بشأن استعداد مصر الكامل لتقديم خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد استقبل اليوم الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة

وأكد الرئيس استعداد مصر لنقل خبراتها إلى ليبيا، دعما للأشقاء لتأهيلهم ودفعهم نحو آفاق البناء والتنمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرّفه بلقاء الرئيس السيسي، كما أعرب عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأكد الدبيبة، أنّ ليبيا حكومةً وشعبا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، التي تحققت خلال السنوات الماضية، بقيادة ورؤية الرئيس السيسي، خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.