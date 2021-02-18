من محافظ كفر الشيخ لـ«التنمية المحلية»: القيادات في الشارع منذ 48 ساعة

عرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بمواجهة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا على أن رؤساء المدن والقرى في الشوارع منذ 48 ساعة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، كما عرض جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية وسقوط أعمدة الإنارة وأشجار، نظرًا لشدة الرياح والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة.

وزير التنمية المحلية يشيد بجهود المحافظة

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من الحكم المحلي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة الطقس السيئ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لحين انتهاء موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار، لتوفير سيولة مرورية في جميع المناطق، ولم تتعطل الحركة المرورية نتيجة سقوط الأمطار.

وأضاف المحافظ، أن مجموعات إدارة الأزمة وغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تواصل عملها وتتابع الوضع بصورة جيدة وعلى مدار الساعة، وأن العاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز يواصلون العمل في الشوارع لأكثر من 48 ساعة لرفع تراكمات المياه وشفط أي تجمعات في الشوارع الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات.