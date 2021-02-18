استقرار الطقس في كفر الشيخ ورؤساء المدن يواصلون رفع مياه الأمطار

استقرت الأحوال الجوية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، نسبياً، حيث لم تسقط الأمطار سوى في مناطق قليلة وبصورة خفيفة، بينما يواصل رؤساء المدن والقرى جهودهم لشفط مياه الأمطار المتراكمة عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج والبرد خلال الساعات الماضية.

رفع حالة الطوارئ ورفع آثار الأمطار

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال رفع مياه الأمطار بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، إذ وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد التام والجاهزية على مدار اليوم لجميع معدات الكسح، ورفع مياه الأمطار أولاً بأول إن وجدت، والاهتمام بمحيط جميع المدارس والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة هيثم عطيه، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومنصور عمر، ومحمد صلاح، ومحمد رضا، نواب رئيس المدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ، ومتابعة على مدار اليوم من قبل رؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحي بالمدينة.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي أولاً بأول بالمدينة، والقرى، وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال سحب مياه الأمطار، ورفعها أولاً بأول، وانتشار كامل لكافة المعدات والأطقم بالشوارع والميادين، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية لسيارات الكسح والمعدات، وماكينات الرى لسحب مياه الأمطار، ومتابعة العاملين بقسم النظافة لسرعة الانتهاء من سحب هذه المياه أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

فيما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة واستمرار سير عمل المعدات بكافة أنحاء المدينة، والقري، وقام وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، بمتابعة أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة واستمرار سير عمل المعدات، ورفع مخلفات الأمطار بالمدينة والقرى.