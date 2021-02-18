تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع و400 شاحنة؛ حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و86 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و314 شاحنة.

كما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة محبة بينما تغادر ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون أكسبريس، الحرية فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آيلة وبريدج ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إكرام، وعلى متنها 3400 طن بضائع عامة.

جدير بالذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر أعادت فتح موانئ السويس وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية؛ ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق آخر؛ شهدت مدن البحر الأحمر استقرار في الحالة الجوية وسطوع للشمس واختفاء للسحب واستقرار في حركة الأمواج بالبحر الأحمر مع انخفاض في درجات للحرارة؛ وذلك بعد انتهاء العاصفة التربية التي شهدتها المدينة؛ مساء أمس الأربعاء.

وتواصل مدن البحر الأحمر رفع الطوارئ تحسبا لحدوث تحول في الحالة الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية؛ واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية مع إعادة فتح موانئ السويس.