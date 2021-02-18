لاعب إنبي يفضل الأهلي على الزمالك

أشعل كريم فؤاد لاعب إنبي، الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال الفترة الماضية، إذ يدخل الغريمين سباقا على حسم صفقة لاعب الفريق البترولي، بعدما استطاع أن يقنع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، بقدرته على الذهاب بعيداً رفقة الفريق، وإنهاء أزمة الجبهة اليمنى التي يعاني منها بطل الدوري منذ بداية الموسم الجاري.

الأمر ذاته بالنسبة للبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، رغم التعاقد مع حمزة المثلوثي من الصفاقسي التونسي، الذي يلعب في المركز ذاته.

وكشف مصدر مقرب من كريم فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن لاعب إنبي اختار وجهته المقبلة بعد الرحيل عن النادي البترولي، إذ يرغب فؤاد في تحقيق الحلم ارتداء قميص الأهلي، وتمثيل بطل أفريقيا والدوري خلال الفترة المقبلة، ليكون المنقذ للشياطين الحمر، بعد رحيل أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز.

وذكر المصدر، أن كريم فؤاد لم يرحب بالانتقال إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الأفضلية للأهلي، باعتباره يرى فرص مشاركته وظهوره بشكل أفضل، ستكون في الأهلي، الذي يحتاج إلى تدعيم الجبهة اليمنى، على عكس الزمالك الذي يملك العديد من العناصر في تلك المنطقة، إضافة إلى التعاقد مع المثلوثي مؤخراً، ما قد يهدد فرص مشاركته.

يشار إلى أن جماهير الأهلي، أطلقت لقب «الجوكر»، على كريم فؤاد لاعب إنبي، باعتباره يجيد اللعب على مستوى أكثر من مركز، إذ يلعب كظهير أيمن وجناح أيمن، إضافة إلى قدرته على الوجود في الإرتكاز بوسط الملعب، وهو ما يحتاج إليه بيتسو موسيماني في الفترة الحالية، خاصة أنه يعاني من نقص في صفوفه على مستوى عدة مراكز.