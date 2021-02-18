إصابة ضابطي شرطة و6 أفراد في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب، اليوم الخميس، ضابطي شرطة، و6 أفراد بينهم أمناء ومجندين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة العدوة بشمال غربي محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة العدوة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم ضباط وأمناء ومجندين بالشرطة.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة إصابة ضابطي شرطة برتبة نقيب، و4 أمناء، و2 مجندين، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وحالتهم العامة متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق ومعرفة أسباب الحادث وكيفية وقوعه، ورجحت التحريات الأولية وقوعه بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة المنكوبة.