«الفلاح الفصيح» بالبحيرة يشيد بـ«حياة كريمة»: خدمة العمر.. الناس مبسوطة

خطوط وجهه تروي حكايات لسنوات من الشقاء والتعب والكفاح مع الحياة للعيش بقرية ومكان لم يكن مؤهلًا بالمرافق الأساسية من شبكات مياه وصرف صحي وغاز، ولم يكن مؤهلا بالأبنية التعليمية الآدمية أو الوحدات الصحية لتلقي العلاج في حال التعرض لوعكات صحية أو حتى مراكز الشباب لكي يربي أبناءه تربية سليمة، في قرية صقر التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، رآه فريق حملة «أمل أهالينا.. قريتنا بتتغير» التي أطلقتها «الوطن» يجلس بأرضه الزراعية أمام محطة الصرف الصحي الجديدة، حيث بدا بمظهره البسيط مرتديًا «الجلابية» و«العمة».

البلد كلها نضفت ومبقاش فيها حاجة وحشة

وفي حديث خاص لـ«الوطن»، تحدث الحاج السيد عبدالسلام عبدالسيد صقر بلهجة قريته المميزة، وبتلقائية وعفوية وفصاحة الفلاحين المرتبطين بأرضهم وزرعهم، قائلا: «بالنسبة للخدمات اللي خدمنا فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي خدمات لا تحصى، بالنسبة للصرف الصحي اللي اتعمل ده كنا عايمين في الصرف، والرئيس عبدالفتاح السيسي خدمنا خدمة العمر لما عملنا الصرف الصحي.. الصرف لما يشتغل هينشف البلد والأرض هتجفف بعد ما كنا عايمين في الصرف، ومش بس الصرف، دي البلد كلها نضفت، المصرف نضف واتحجر، ده غير مركز الشباب اللي اتعمل، والمدارس اللي نضفت، وخلى المدارس الابتدائي والإعدادي عشرة على عشرة بعد ما كنا بنخاف نودي الأطفال المدارس، والغاز اللي ربنا رحمنا بيه، والمصرف نضف بعد ما كنا مبنعرفش نقرب من المصرف من كتر الزبالة اللي الناس بترميها على المصرف، دلوقتي المصرف نضف والزبالة بقت تتشال أول بأول، وكان في ترعة واتردمت بعد ماكانت مالهاش قيمة ولا بنروي منها، والبلد كلها نضفت ومبقاش فيها حاجة وحشة».

زاوية صقر بالكامل مبقاش ناقصها أي حاجة

وعن مبادرة «حياة كريمة»، قال الحاج السيد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي خدمنا خدمة العمر، وأحلى خدمات عملها لنا، زاوية صقر بالكامل مبقاش ناقصها أي حاجة، عملنا الصرف والغاز والمدارس والوحدة الصحية والمصرف وشبكات المياه ومركز الشباب، ومبقاش في أي حاجة نقصانا خالص، ومكانش في الكلام ده خالص عندنا، لكن مع الرئيس السيسي البلد بقت مية مية ومعادش عندنا حاجة نقصانا».

بقينا مطمنين على مستقبل الأطفال الصغيرين

وعبر الحاج السيد صقر عن سعادته بالنهضة والتطوير الذي شمل قريته، قائلا: «إحنا مبسوطين باللي بيحصل جدا، وهي دي حاجة شوية اللي حصل عندنا ده بعد مكانتش عندنا أي شبكات ولا مية ولا كهرباء ولا طرق ولاترع ولا غاز ولا مصارف ولا صرف، الشبكات كلها كانت تعبانة، لكن دلوقتي بقينا مطمنين على الأجيال الجديدة اللي جاية وبقينا مطمنين على مستقبل الأطفال الصغيرين».

بيوت الناس الغلابة بقت دلوقتي ولا فيلا

وعن نهوض مبادرة «حياة كريمة» بمنازل الفقراء والمحتاجين التي كانت تغرقها الأمطار ليل نهار في قريته، حسب وصفه، قال الحاج السيد صقر: «بيوت الناس الغلابة كانت المية في الشتاء بتدخلها ليل ونهار، بقت دلوقتي ولا فيلا، بقت بياض ومحارة وسقف، وبقت أحسن من الناس المبسوطة، وبقت تمام التمام، ودلوقتي مبقاش في ناس تعبانة، ومبقاش ناقصنا حاجة خالص».

الرئيس السيسي خدم الفقير والغني

واختتم الحاج السيد صقر حديثه قائلا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أحلى رئيس جمهورية مسك من يوم ماوعينا على الدنيا لدلوقتي.. خدم الفقير وخدم الغني.. فرحانين بالتطوير اللي بيحصل ومبسوطين جدا جدا وإحنا دايما في ضهر الحكومة والسيسي، ومبقاش ناقصنا أي حاجة».

الدوافع الرئيسية لإطلاق مبادرة «حياة كريمة»

وكانت الدوافع الرئيسية لإطلاق مبادرة «حياة كريمة» هي التصاعد الكبير في معدلات الفقر على المستوى القومي من 16.7% عام 1999/2000 إلى 25.2% عام 2010/2011 ثم إلى 32.5% عام 2018/2017 وارتفاع نسبة الفقر مع زيادة حجم الأسرة، بالإضافة لانخفاض المستوى التعليمي مع تنامي الاقتصاد غير الرسمي تزايد معدلات الفقر في المناطق الريفية 38% قياسا بالمناطق الحضرية 25% وخاصة في محافظات الصعيد 67% من الفقراء في المناطق الريفية استحواذ ريف الوجه القبلي على 40% من إجمالي الفقراء رغم استيعابه لـ 25% فقط من جملة السكان.