«بنتلي» تنتهي من إنتاج آخر محرك W12 بسعر 1.5 مليون يورو

منذ إعلان الاتحاد الأوروبى ومنظمة البيئة العالمية عن غرامات على الشركات، التى تتخلف عن صناعة محركات تتعدى الحد المسموح من الانبعاثات المضرة للبيئة، وبدأت الشركات فى تقليل عدد الأسطوانات فى المحركات لتجنب الغرامات التى ستفرط عليهم من الاتحاد الأوروبى ومنظمة البيئة.

ومنذ الاعلان أيضا عن التحول الى الكهرباء خلال 2030 وبدأت تختفى المحركات القوية الكبيرة بالتدريج، وأعلنت كبرى الشركات مثل "مرسيدس" و"BMW" الاستغناء عن محركات V12 ، واعتماد محركات V8 فى جميع السيارات الرياضية من" AMG" و "M Power".

و فى هذا العام 2021 بدأت الشركات تستغنى عن محركات الـV8 و الـV6 أيضا للتمهيد للتحول الى الكهرباء؛ وأعلنت "مرسيدس بنز" بشكل رسمى ونهائى الاستغناء عن محركات الـV8 فى الجيل الجديد من C-Class المنتظر إطلاقه الرسمى الأول فى 23 فبراير الجارى.

واليوم تعلن "بنتلى" عن أول وأخر محرك W12 يتم صناعته فى العالم؛ وأول محرك يتم انتاجه من ضمن 12 محرك سيتم انتاجه لسيارة "بنتلى باكالار" الجديدة كليا والتى سيتم انتاج 12 نسخة منها فقط بسعر 1.5 مليون يورو، وآخر محركات W12 سيتم انتاجها فى العالم.

يعمل محرك "بنتلى" الذى سيتم استخدامه فى "بنتلى باكالار" الجديدة، بقوة 650 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 900 نيوتن متر.

هذا المحرك الذى يعد أعظم محرك W12 تم انتاجه فى التاريخ منذ الاعلان عنه فى 2003 تقريبا، يصنع يدويا بالكامل فى 6 ساعات ونصف ، ويعمل عليه 45 عامل.

الجدير بالذكر أيضا ان "بنتلى" قررت أن تتحول إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 وستحول سياراتها خلال عامين على الأكثر الى سيارات هجينة.

وتعمل حاليا على اختبارات سياراتها الهجينة الجديدة، التى سيتم إطلاقها فى 2022 لتكون بداية تحولها إلى السيارات الهجينة، التى تعمل بالكهرباء تمهيدا للتحول الكامل إلى الكهرباء فى عام 2030.