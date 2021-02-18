خالد الجندي: السادات كان رئيسا مؤمنا يخاف أن يشكوه أحد إلى الله

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشخص الذي يخاف الله يخشى أن يشكوه أحد إلى الله، وأذكر في إحدى المرات، أن عمر عبدالفتاح عبدالقادر مصطفى التلمساني، هو المرشد الثالث لجماعة الإخوان، قال للرئيس الراحل أنور السادات إن أشكوك إلى الله، فطلب منه السادات أن يسحب شكواه إلى الله، وأصر على ذلك، وهذا يدل على أن الرئيس السادات كان مؤمنا.

أعرابي كاد يقتل النبي فاستعاذ بالله فسقط السيف من يده وهذا إعجاز نبوي

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن أعرابي كاد يقتل النبي محمد، فقال للنبي من يمنعك مني الآن، فقال الله، وحينها سقط السيف من يد الشخص، وهذا إعجاز نبوي، كما أن الأعرابي كانت لديه نخوة إيمان، وارتعد عن سماع اسم الله، لأن هذا الشخص عندما حدث العكس وأصبح النبي محمد هو من يملك السيف، قال الأعرابي للنبي، كن خير آخذ وأسلم ونطق الشهادتين.

الشخص الذي لا يخاف الله يقول لك أعلى ما في خيلك اركبه

وتابع العالم بالأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «الشخص عندما لا يخاف الله يقول اعمل ما بدالك وأنا لا أخاف وأعلى ما في خيلك اركبه لكن صاحب الحق يخشى من أن يتم شكوته إلى الله».

لعلهم يفقهون برنامج ديني لتجديد الخطاب

ويذاع برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية dmc ويهتم بتجديد الخطاب الديني ويقدمه كوكبة من شيوخ الأزهر الشريف وعلى رأسهم الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز والدكتور عبد الشافي الشيخ.