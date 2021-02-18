الأوراق المطلوبة لصرف إعانات لـ332 ألف عامل بالسياحة.. آخر ميعاد 4 مارس

تعاني السياحة العالمية من أزمات متكررة حول العالم، بسبب جائحة كورونا، وتسعي الحكومة المصرية لدعم العاملين بهذا القطاع، حتى تمر تلك الأزمة، حيث قررت الدولة صرف 9 أشهر للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، بشكل شهري، وقيمتها متغيرة حسب قيمة الراتب الأساسي للعاملين المؤمن عليهم.

ونستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها، في السطور التالية الأوراق المطلوبة لصرف إعانة الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.

عاصم: يمكن تقديم طلبات الإعانة ستكون من النقابة الفرعية وليس الرئيسية

قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لــ «الوطن» إن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة وافقت على تقدم الشركات السياحية بالأقاليم، بالأوراق المطلوبة لصرف الإعانتين الرابعة والخامسة من إعانات صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة للعاملين لديها بمقر الغرفة الفرعية بالمحافظات بدلا من التقدم لمقر الغرفة الرئيسية بالقاهرة.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة أرسلت للاتحاد المصري للغرف السياحية خطابا يوم 16 فبراير الجارى، بموافقة صندوق الطوارئ التابع للوزارة، على طلب الاتحاد بصرف الإعانتين الرابعة والخامسة للعاملين بالسياحة في دفعة واحدة، نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها القطاع السياحي، موضحًا أن إعانات صندوق الطوارئ يستفيد منها نحو 332 ألف من العاملين المؤمن عليهم بنحو 2000 منشأة.

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة العاملين بالقطاع السياحي

وأضاف لـ«الوطن» أن المستندات المطلوبة لصرف تلك الإعانات، هو أن تقدم المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والبازارت ومراكز الغوص الآتي..

طلب مطبوع على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني لها ومختوم بخاتم المنشأة لطلب صرف الإعانتين الرابعة والخامسة إلى الغرفة التابعة لها.

يقوم بعدها الاتحاد المصري للغرف السياحية باستلام تلك الطلبات من الغرف الـ5 التابعة له، لتسليمها إلى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في موعد أقصاه يوم 4 مارس المقبل حتى يتسنى صرف الدفعتين للعاملين في أقرب وقت.

قيمة إعانة الطوارئ للعاملين بالسياحة

ويتم احتساب قيمة الإعانة تصرف بحسب الراتب الأساسي للعاملين المؤمن عليهم، وفقا لشهر ديسمبر 2019، بحد أدنى 600 جنيه وأقصى 1575 جنيها.

وأشار عاصم أن الدولة قامت بإجراءات غير المسبوقة لمساعدة القطاع السياحي والعاملين به في مواجهة فيروس كورونا، حيث قررت صرف 9 أشهر للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، تم صرف 3 منها والباقي سيتعلم الإعلان عن موعد صرفها في مواعيدها.