سياحة جنوب سيناء تطالب بتخصيص مكان لإقامة مجمع لمراكز الغوص بشرم الشيخ

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن الشعبة تقدمت بطلب من هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لتوفير قطعة أرض بغرض إنشاء مجمع لجميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ، لتكون منطقة غوص عالمية تجمع جميع أصحاب مكاتب الغوص السياحى بجنوب سيناء بداخله.

وأضاف أن تلك المنطقة ستضم أيضا مطاعم وحمامات سباحة عالمية لتنفيذ أنشطة الغوص بها، ولتكون أداة جذب قوية للسائحين، وذلك بالسعر الذى يناسب المحافظة وبتسهيلات بنكية طبقا لمبادرة البنك المركزي، حتى تكون وسيلة لخدمة السياحة والتجار أصحاب الأنشطة السياحية بجنوب سيناء.

وأشار إلى أن نشاط الغوص هو نشاط هام وحيوي بجنوب سيناء نظرا لموقع المحافظة الجغرافي المتفرد واحتوائها على العديد من أفضل الأماكن الصالحة للغوص في العالم، لافتا إلى ضرورة توفير كل وسائل النجاح لمراكز الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، خاصة أنها أحد أهم وسائل جذب السياح لزيارة المدن السياحية بجنوب سيناء.

الشيخ: سياحة الغوص من أهم أدوات جذب السياح لزيارة مصر

وأوضح «الشيخ»، أنه سيتم أيضا مخاطبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتوفير قطعة أرض بغرض إنشاء منطقة غوص عالمية تجمع جميع أصحاب مكاتب الغوص السياحى بجنوب سيناء بداخله وذلك بالسعر الذي يناسب المحافطة.

وأشار إلى أن الشعبة تقدمت في وقت سابق لمجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، بطلب للموافقة على استيراد موتوسيكلات رباعية جديدة من خلال شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أو شعبة الصناعات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تكون معفاة من الجمارك لخدمة قطاع السياحة فى جنوب سيناء، وذلك أسوة بسيارات السياحة المعفاة من الجمارك ويتم بيعها من خلال الغرفة التجارية بجنوب سيناء، مع خدمة تقسيط البيع للموتوسيكلات الرباعية وعربيات البجى 4x4، وذلك بفائدة 5% أسوة بالصناعات الأخرى، لتكون بديلة للموتوسيكلات التى تهالكت.