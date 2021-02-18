هاني شاكر لــ«الوطن»: «بقالي كتير» مختلفة

أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته بالأغنية الجديدة "بقالي كتير" التي طرحها على موقع يوتيوب بمشاركة كارول سماحة كموديل بها دون كلام، مشيرًا إلى أن ردود الفعل التي تلقاها حتى الآن جميعها إيجابية.

أما عن فكرة الأغنية فقال شاكر لــ«الوطن» إن الفكرة جديدة وغير مستهلكة، وأنه وافق عليها فور سماع الفكرة، خصوصا مع نجمة كبيرة في الوطن العربي مثل كارول سماحة، مشيرا إلى أن بتول عرفة، نفذت الفكرة بمنتهى الحرفية والدقة وذلك تم عكسه على الشاشة أمام الجمهور.

وقال "شاكر" في تصريحاته لـ«الوطن»: الفكرة عبارة عن مناظرة غنائية ولكن كل واحد في أغنية مختلفة فأغنية "بقالي كتير" تظهر بها كارول دون غناء، وأغنية "شكرا" لكارول أظهر بها دون غناء.

يذكر أن كليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وكليب "شكراً" للفنانة كارول سماحة، من كلمات: أحمد المرزوق، والكليبان فكرة وإخراج بتول عرفة.

وبهذين الكليبين وبالرؤية الفنية والفكرة المتطورة والمختلفة للمخرجة بتول عرفة، نجح صناع الكليبين فى تقديم شكل جديد ومختلف فى عالم الكليبات على مستوى الوطن العربى، يضاف للمخرجة التى قدمت قصة مبهرة فى الكليبين وبأداء تمثيلي واستعراضي أكثر إبهارا، حيث قدمت بتول عرفة حدثا فنيا موسيقيا مميزا هو الأول من نوعه في العالم العربي.

وكانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال عدة كليبات منها "bon voyage" للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكذلك كليب "جانى في ملعبى" للمطرب محمد نور، الذى كان بمثابة اكتشاف جديد لنجم فرقة واما.

وكان هاني شاكر قدم منذ أيام حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية، وشاركه الغناء في الحفل أحمد سعد.