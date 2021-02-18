هاني شاكر وكارول سماحة يلعبان دور«موديل» في كليب غنائي مع بتول عرفة

تستعد المخرجة بتول عرفة، لتقديم الفنان الكبير هاني شاكر والفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليبين جديدين، يتم طرحهم اليوم، بفكرة مبتكرة و ثوبًا فنيًا مختلفًا.

طرح كليبان مصوران اليوم

وكان من المقرر أن تخرج بتول عرفة، كليبين مختلفين للفنانين، يتم طرح كل منهما على حدا، ولكن اتباعًا لفكرة الاختلاف والتجديد التي اعتادت عليها، عملت على دمج الكلبين بطريقة مبتكرة لتكامل الفكرتين.

وقالت بتول عرفة، في تصريحات صحفية، إنها عملت على دمج الكليبين لـ هاني شاكر، وكارول سماحة، كقصة تمثيلية واحدة بكليبين مختلفين.

دمج تصوير الأغنية

وأشارت إلى أنه لأول مرة تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب «بقالي كتير» للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجأت عند هذا الحد، بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجدداً من خلال الكليب، ويشارك كموديل أيضاً للمرة الاولى في كليب «شكرًا» للفنانة كارول سماحة، ليقدما سوياً عملين مختلفين.

يذكر أن كليب «بقالي كتير» للفنان هاني شاكر من كلمات إيهاب أبو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وكليب «شكرًا» للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي، والكلبين فكرة وإخراج بتول عرفة.

وفي الأيام الماضية أشاد عدد من نجوم الفن بالمخرجة بتول عرفة، عقب طرح أغنية «أهلا بيك»، للمطرب محمد محسن من كلمات الشاعرة نور عبد الله، والتي شهدت ظهور الفنانة هبة مجدي للمرة الأولى في أغنية رومانسية مع زوجها.

وانهالت التهاني على بتول عرفة مخرجة الكليب عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن بين المهنئين والمشيدين كل من: «المطربة السعودية وعد، والفنانات نجلاء بدر وآيتن عامر ودينا فؤاد ومي سليم ومنة فضالي، ودانا حمدان وندى بسيوني، والملحن وليد سعد، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والإعلامية سهير جودة، ومدير التصوير جلال الزكى، والموسيقية نسمة عبد العزيز والشاعر أحمد حسن راؤول».