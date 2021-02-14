هاني شاكر يشارك جمهوره الاستعداد لحفل عيد الحب بصحبة أحمد سعد «صور»

نشر الفنان هاني شاكر عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» مجموعة من صور البروفة النهائية لحفل عيد الحب، التي ستقام مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية، معلقا: «استعدادات حفل عيد الحب بكرة علي مسرح دار الأوبرا المصرية»، كما ظهر خلال الصور الفنان أحمد سعد، الذي كان قد شارك الأول في تقديم أغنية «يا بخته».

يذكر أنه تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة حفلات بمناسبة عيد الحب، تضم 5 ليالي متتالية، ويشارك فيها 15 مطرب وموسيقي من مصر والوطن العربي.

وكانت الحفلات بدأت يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى الاثنين 15 فبراير على المسرح الكبير، ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون.

وتقام مساء اليوم، الليلة الرابعة، ويحييها هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، يسبقه فاصلا لكل من الفنان احمد سعد والمطربة آيات فاروق.

وفي يناير الماضي، قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه يرغب في تخفيف الدراما في أغانيه، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه غنى الكثير من الأغاني بها دراما، ويطمح في تقديم أخرى من نوع جديد خلال عام 2021.

ولفت «شاكر» إلى أن هناك مفاجأت كبيرة له خلال العام الجديد؛ إذ سيغني باللهجة اللبنانية، وستطرح خلال عام 2021.