عاجل.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي والامتحانات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، في كلمة له تم إذاعتها عبر القناة التعليمية "مدرستنا 1"، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

واستعرض الدكتور طارق شوقي، في كلمته، القرارات التي اتخذتها الوزارة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الأحد 14 فبراير 2021، وجاءت كالتالي:

- الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي: لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد 2.0 وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.

- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي (تضم ما يقرب من مليون و400 ألف طالب/طالبة):

أ) صممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الإحترازية.. حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو..ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.

- الصفوف الأول والثاني والثانوي:

تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١.. وقد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاستجابة لرغبة أولياء الأمور بشأن امتحانات الطلاب في الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وجاءت كالتالي:

الصف الثالث الإعدادي: تقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.

يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

الصف الثالث الثانوي:امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

سيتم عقد امتحان إلكتروني (تجريبي) للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل.

يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد وفق آلية ستعلن عنها الوزارة.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية امتحانات طلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة والتربية الفكرية وجاءت كالتالي:

امتحانات الفصل الدراسي الأول

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم- طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة- ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.

- طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم - طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة- ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عن آلية عقد الامتحانات للطلاب أبنائنا في الخارج، وجاءت كالتالي:

تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فى البلاد التي تم تعليق الدراسة بها، على أن يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى أرض الوطن.

السنوات التعليمية بالتعليم الفني:امتحانات التعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرارات الحضور في المدرسة سيكون اختياري (بدون غياب) حسب الجداول كما تم في الترم الأول بدءًا من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.

وسيكون الغياب اختياري بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.

ومن حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.

قرارات الدبلومة الأمريكية - الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع إعطاء فترة سماح لمدة ٦ شهور (من ١٥ فبراير ٢٠٢١ حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢١) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).

- لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.

وفي نهاية حديثه، أكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.

جدير بالذكر أن قناة مدرستنا 1 تبث عبر تردد 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500- معدل تصحيح الخطأ: 5/6