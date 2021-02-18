عاجل.. وزير التعليم: عقد امتحان مجمع للإعدادية دون درجات 7 مارس المقبل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحان مجمع لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل دون درجات، خارج المجموع، ولكن لابد من اجتياز الطلاب الامتحان بنسبة 50%، مشيرا إلى أنه في حال رسب الطالب في الامتحان المجمع سيتم امتحانه آخر العام على مناهج التيرمين في يونيو المقبل.

وأوضح وزير التعليم، في مؤتمر صحفي، أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، ستنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل المدارس، منوها أن الحضور في المدارس اختياريا وليس إجباريا، وعلى ولي الأمر تقديم إقرار بعدم ذهاب أبنائه للمدرسة بسبب كورونا.