لمتابعة مؤتمر وزير التعليم.. تعرف على تردد قناة «مدرستنا 1»

يتابع كثير من أولياء الأمور، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل الرد على جميع التساؤلات سواء للطلاب أو أولياء الأمور، ومن المقرر إذاعة المؤتمر من خلال القناة الفضائية التعليمية «مدرستنا 1» في تمام الساعة 6 مساء.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تردد قناة «مدرستنا 1» لمتابعة مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في التقرير التالي.

تردد قناة «مدرستنا 1»

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة مدرستنا: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

وتبث القناة برامجها للصفوف من الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وكذلك لجميع سنوات المرحلة الإعدادية.

قناة مدرستنا 2

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: -12206

الاستقطاب: رأسي

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

ويأتي هذا المؤتمر بشأن الأمور والتفاصيل المتعلقة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل داخل المدارس، بالإضافة إلى موعد بداية الترم الثاني في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكان قد أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تدور داخل عقول أولياء الأمور، وأنه سيتم الرد عليها بشرح وتفاصيل وافية، حتى يطمئن جميع أولياء الأمور على أبنائهم الطلاب.

وكان قد أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن كل أجهزة الدولة، تجتهد من أجل حماية أبنائنا الطلاب من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «شوقي»، أن الوزارة مستمرة في إنتاج وبث المحتوى التعليمي على القنوات التعليمية، من أجل مساعدة الطلاب على استكمال الدارسة عن بُعد.

وتابع: «نصحنا الولاد اللي مش عايزين يحضروا في المدارس بسبب كورونا، ممكن إنهم يتابعوا القنوات التعليمية».