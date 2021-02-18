بث مباشر.. وزير التعليم يرد على تساؤلات أولياء الأمور حول الامتحانات

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد على التساؤلات الخاصة بالمؤتمر الصحفي الخاص باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات، وبشأن الأمور والتفاصيل المتعلقة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل داخل المدارس، بالإضافة إلى موعد بداية الترم الثاني في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تدور داخل عقول أولياء الأمور، وأنه سيتم الرد عليها بشرح وتفاصيل وافية، حتى يطمئن جميع أولياء الأمور على أبنائهم الطلاب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يُمكن متابعة المؤتمر الخاص بوزير التربية والتعليم عن طريق القناة التعليمية «مدرستنا 1»، ويمكن مشاهدة القناة من خلال ترددها 12303، وباستقطاب أفقي، مع معدل الترميز: 27500، وبمعدل تصحيح الخطأ 5/6.

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم تحرص على استكمال العام الدراسي الحالي، ولا تفكر في إلغائه على الإطلاق في ظل الظروف الحالية بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأنها تستهدف الحفاظ على مستقبل جميع الطلاب.

وأشار المصدر إلى أن جميع المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية بدأت بالفعل الاستعدادات النهائية من أجل استقبال طلاب سنوات النقل لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس.

وأكد المصدر أن كل المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، استلمت خطاب من وزارة التربية والتعليم بشأن استعدادات المدارس وتجهيز لجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير كل أدوات ووسائل التطهير والتعقيم بالمدارس، مع تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، وشددت الوزارة على ارتداء جميع الطلاب الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل المدارس ولجان الامتحانات، مع تحقيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة.