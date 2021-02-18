عاجل.. وزير التعليم: امتحانات قصيرة من المنزل لأولى و2 ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) للصفين الأول والثاني الثانوي، في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس حتى شهر مايو، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي تذيعه قناة "مدرستنا" حاليا، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.

وتقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة، للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أثناء التواجد داخل المدرسة.