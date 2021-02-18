المنشآت الفندقية: منتجعات شرم الشيخ والغردقة مستعدة لاستقبال الروس

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية: إن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال السياح الروس.

وأوضح الشاعر، أن روسيا كانت تحتل المركز الأول في تصدير السياح لمصر قبل عام 2015، بمتوسط عدد سياح أكثر من 2 مليون سائح سنويا.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد وافقت علي طلب شركة "نورد ويند" الروسية بتسيير رحلات إلي شرم الشيخ والغردقة بداية من يوم 28 مارس المقبل.

وقال المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، في تصريح للوطن: إن الشركة الروسية ستسير 4 رحلات إسبوعية بواقع رحلتين لشرم الشيخ، موضحا أن تلك الرحلات هي الأولي إلي المطارات المصرية الإقليمية منذ نهاية عام 2015.

ومن جهته، قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر: إن مدينة الغردقة تأتي على رأس الوجهات السياحية التي يفضل الروس زيارتها، لافتا إلى أن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا بمصر، بالمقارنة بتركيا وبعض الدول الأوربية التي يقصدها الروس، فضلا عن اعتدال أسعار المقصد السياحي المصري، تجعل من مصر الوجهة السياحية الأولى للروس خلال الفترة المقبلة‘، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا، كانت تمثل نحو 30 % من إجمالي عدد السياح الذين تستقبلهم مصر سنويا.

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدني عن أن تلك الرحلات هي رحلات شارتر تقل سياحا وليست كالرحلات المنتظمة بين القاهرة والموسكو، والتي استانفت منذ إبريل 2018' موضحا أن السلطات الروسية وافقت علي تسيير رحلات لمصر لغرض السياحة للمرة الأولي منذ نحو 5 سنوات‘ لافتا إلى أن تلك الفترة شهدت زيارة عشرات لجان التفتيش للتأكد من الاجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية وجميعها أشاد بالاجراءات المطبقة بكافة المطارات المصرية.