عاجل.. حريق هائل في مخزن أسطوانات بوتاجاز بملوي
كتب:
اسلام فهمي
08:06 م | الخميس 18 فبراير 2021
حريق
نشب حريق هائل بمخزن أسطوانات بوتاجاز بقرية تندة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.
وقال مسؤول أمني إنه تم الدفع بـ4 سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف، كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظا على سلامتهم، ولا توجد إصابات حتى الآن.
وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن نشوب حريق بمخزن إسطوانات البوتاجاز بقرية تنده بمركز ملوي، ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف على أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.