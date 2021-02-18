عاجل.. حريق هائل في مخزن أسطوانات بوتاجاز بملوي

نشب حريق هائل بمخزن أسطوانات بوتاجاز بقرية تندة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وقال مسؤول أمني إنه تم الدفع بـ4 سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف، كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظا على سلامتهم، ولا توجد إصابات حتى الآن.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن نشوب حريق بمخزن إسطوانات البوتاجاز بقرية تنده بمركز ملوي، ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف على أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.