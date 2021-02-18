ضوابط نجاح طلاب الشهادة الإعدادية: طريقتان للتقييم

حالة من الترقب والقلق يعاني منها أولياء الأمور، بسبب اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، كشف عن آليات وإجراءات امتحانات الفصل الأول لطلاب الشهادات الإعدادية، وجداول الامتحانات.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال التعليم، تستعرض «الوطن» ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لطلاب الشهاد الإعدادية وجداول الامتحانات، وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم.

طرق تقييم طلاب الشهادة الإعدادية

وذكر الوزير، أنه يمكن للطالب أو ولي الأمر اختيار طريقة التقييم والنجاح في الشهادة الإعدادية والانتقال إلي المرحلة الثانوية، كالآتي:

- الطريقة الأولي: امتحان ورقي

يمكن للطالب الامتحان في الفصل الدراسي الأول، أداء امتحان واحد يشمل مجموعة من الأسئلة في كافة المواد الدراسية، وسيكون مدة الامتحان 3 ساعات، ولن يحضر الطالب سوى يوم واحد فقط، وهذا الاختبار سيكون يوم 7 مارس 2021 المقبل.

وسيكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

- الطريقة الثانية: الامتحان نهاية العام

يمكن للطالب أن يمتحن فيما درسه خلال العام الدراسي كاملاً في امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

كيف سينج طالب الشهادة الإعدادية

- لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

- الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول، أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحان، ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

- يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.