تحملان نفس الاسم.. ولادتان قيصريتان لإنقاذ كلبة وقطة بمركز حيوانات أليفة ببنها

شهد مركز جراحات الحيوانات الأليفة ببنها ولادتين قيصريتين لإنقاذ حياة الكلبة «هيرا» نوع روت وايلر والقطة «هيرا» لهما عقب تعثرهما وتأخرهما في الولادة.

أجرى الجراحة الدكتور عبدالحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها ومدير المركز والفريق المعاون.

وقال القصبي إن أسماء الكلبة والقطة «هيرا» جاء صدفة وأن أصحاب الحالتين لا يعرفان بعضهما، مضيفا أن صاحب الكلبة «هيرا» يدعى محمود عابدين من بنها وأتى بها إلى المركز بعد أن توقفت عن تناول طعامها المعتاد وبدء ظهور الإعياء عليها ووزنها 80 كيلو.

وتم الكشف عليها عن طريق الأشعة التليفزيونية واتضح ضعف نبض الأجنة وتخطي مواعيد الولادة عن الـ65 يوما المقررة للحمل وصعوبة الولادة وعدم وجود طلق؛ وتم استدعاء الفريق الطبي المعاون على وجه السرعة بالرغم من الطقس السيئ وتم تجهيز غرفة العمليات وتعقيم الأجهزة؛ وتخدير الحالة لإنقاذ حياتها والأجنة من الموت بالتدخل الجراحي وإجراء عملية ولادة قيصرية استغرقت 35 دقيقة عبر فتح عضلات البطن والرحم وتم إخراج 7 جراوي.

وأوضح القصبي أنه استقبل في نفس اليوم القطة «هيرا» والذي جاء اسمها مصادفة مع الحالة الأولى.

وقال محمد خيري صاحب الحالة، ومن منطقة كفر الجزار ببنها، إن القطة عمرها سنة ونصف؛ وبعد انتهاء موعد حملها وظهور أعراض الطلق والولادة ولم تستطع إنزال الأجنة.

وأضاف خيري عقب إصابتها بالإعياء الشديد «نصحني أحد الجيران بأنه لابد من إخضاعها لولاده قيصرية بمركز جراحات الحيوانات ببنها لإنقاذ حياتها، وتم تعقيم الأجهزة وتخديرها للتدخل الجراحي وإجراء عملية ولادة قيصرية لها استغرقت 30 دقيقة عبر فتح عضلات البطن والرحم وتم إخراج 3 أجنة صغيرة».