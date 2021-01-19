جراحة عاجلة في بيطري بنها تنقذ حياة الكلب «ماكس» بعد التوصية بإعدامه

تمكن فريق طبى بيطرى ببنها من إنقاذ حياة كلب يبلغ من العمر 5 سنوات بإجراء عملية تجميل للفك السفلى نتيجة تعرضه لحادث أدى إلى كسر الجزء الأمامي من الفك السلفى إلى 6 أجزاء.

وقال الدكتور عبدالحليم القصبي، مدرس الجراحة بطب بيطري بنها، إن صاحب الحالة يأس من إنقاذ الكلب عقب عمليات الكشف بالعيادات والمستشفيات البيطرية التى أوصت بإعدامه لتعدد الكسر بالفك وصعوبة تثبيته.

وأوضح أن صاحب الحالة حضر إلى المركز عن طريق أحد الأطباء الذى أوصى بإعادة عرضه على الفريق الطبى بمركز الجراحات البيطرية ببنها.

وأشار إلى أن الكلب «ماكس»، من نوع الحراسة وعلى الفور تم تجهيز الحالة وتعقيم حجرة العمليات وجرى تثبيت الفك جيدا وإجراء عملية جراحية وتجميلية للفك وبدا فى التعافى وتناول بعض الأطعمة الخفيفة.

يذكر ان مركز الجراحات البيطرية ببنها شهد عدد غير قليل من الجراحات العاجلة لإنقاذ الكثير من الحيوانات التي كانت مهددة بالموت تنوعت ما بين كلاب وقطط وحيوانات منزلية أخرى بالإضافة إلى بعض رؤوس الماشية والأغنام.

وإحتضن المركز الذي يديره الدكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، العديد من الجراحات مما كان له أكبر الأثر في اكتساب المركز شهرة واسعة على أرض الواقع على غرار الجراحة التي خضعت لها الدجاجة "ليسكي" والتي أجراها أحد الأطباء في البرازيل

ومن الحالات التي شهدها المركز عملية ولادة قيصرية لأنثى خروف «نعجة»، تبلغ من العمر 38 شهرا، بعد تعثرها في عملية ولادة

ومن أبرز الجراحات التي شهدها مركز الحيوانات الأليفة في مدينة بنها إجراء عملية ولادة قيصرية للكلبة "بيلا"، لإنقاذها من الموت بعد تعثرها في الولادة حيث كانت تعاني من طلق الولادة لمدة 3 أيام، مما كان يعرّضها لخطر انفجار الرحم وموت الأجنة

ومن الجراحات الهامه أيضا أجرى المركز عملية ولادة قيصرية لـ"عنزة"، بعد منتصف الليل، بعد تعثر ولادتها حيث كانت تبلغ من العمر 24 شهراً وتم نقلها من مكان تواجدها بسبب عدم تمكن صاحبها من الخروج بها إلى المركز في وقت حظر التجول الذي كان معمولاً به فترة جائحة كورونا في الموجه الأولى.