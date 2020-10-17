"بيطري بنها" تستقبل الطلاب الجدد بـ"الشيكولاتة" والأغاني

استقبلت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، الطلاب الجدد بـ"الشيكولاتة" وتشغيل الأغاني الوطنية، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من حيث وجود بوابات للتعقيم بمدخل الكلية والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات.

وكان في استقبال الطلاب الدكتور محمد محمدي غانم عميد الكلية والدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب ووليد الوكيل رئيس جهاز رعاية الشباب وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية.

وقدم عميد الكلية الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بالكلية والتى تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

وأكد "غانم" على ضرورة الجدية من أول يوم دراسة والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، وتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم من الطلاب القدامى.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد تقدم بأطيب التهاني لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وأبنائه الطلاب وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 ، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق في دراستهم الجامعية.

كما قدم رئيس الجامعة الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة والتى تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

وأكد "السعيد" على ضرورة الجدية من أول يوم دراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم من الطلاب القدامى.

وكان مجلس عمداء جامعة بنها قدعقد اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس.

واستعرض " السعيد " خلال الجلسة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.