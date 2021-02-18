بريد الوطن.. إخلاص

خروجى من العلاقات ما كانش بإرادتى

إزاى سعادتى ربطها بأشخاص!

فِ قلبى إخلاص لكنه فِ غير محله

دخل حياتى صديق، كان بيعايرنى بضله

مهزوم، مهزوم وكل ما أقوم هزايمى تشدنى

حبيت كل اللى دخلوا حياتى

لكن محدش حبنى

كل النصايح تتمثل فى إنى أبدأ من جديد

قفلت كل الصفحات، وصفحة بالتحديد

رافضه تتقفل

إزاى يا صاحبى وجودك كان وهم!

وحبك سهم وصاب قلبى وسابنى بنزف من روحى قبل عينى

إزاى نسينى ويشهد عليه ضميره بأنه وعدنى يقوينى

كوكب حازم محمود

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