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محمود مسلم

بريد الوطن.. إخلاص

كتب:

بريد الوطن
08:18 م | الخميس 18 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

خروجى من العلاقات ما كانش بإرادتى

إزاى سعادتى ربطها بأشخاص!

فِ قلبى إخلاص لكنه فِ غير محله

دخل حياتى صديق، كان بيعايرنى بضله

مهزوم، مهزوم وكل ما أقوم هزايمى تشدنى

حبيت كل اللى دخلوا حياتى

لكن محدش حبنى

كل النصايح تتمثل فى إنى أبدأ من جديد

قفلت كل الصفحات، وصفحة بالتحديد

رافضه تتقفل

إزاى يا صاحبى وجودك كان وهم!

وحبك سهم وصاب قلبى وسابنى بنزف من روحى قبل عينى

إزاى نسينى ويشهد عليه ضميره بأنه وعدنى يقوينى

                                                       كوكب حازم محمود 

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