بريد الوطن.. قبل قانون حبس الزوج

مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التعدى على الزوجة بالضرب، المقدم من سيادة النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بالدورة الحالية، بلا شك لا يعترض أحد على مشروع سن أو تعديل قانون طالما يخدم المصلحة العامة فى إطار تحقيق حقوق وكرامة الإنسان، فمع مشروع تعديل هذا القانون المقدم من النائبة بتغليظ العقوبة للزوج الذى يضرب زوجته، لا بد أن يسبق القانون معالجة دينية فكرية ثقافية شاملة لكل المجتمع فى المعنى الجوهرى لتكوين أسرة بضوابط العلاقة الجيدة بين الزوج والزوجة، وقدسية الحياة الزوجية وطرق التربية السليمة للأبناء، وتكون الصراحة أهم الشروط التى يجب توافرها فى المقبلين على الزواج.

بعد إذن سيادة النائبة والنواب نحتاج قبل هذا القانون، أن تكون هناك مشروعية سن قوانين مشورة للمقبلين على الزواج، يقوم بها رجال دين، ونفسيون واجتماعيون وأطباء، فكل منهم له دور فعال فى الزواج المثالى، قد يكون ضغط المال والجاه والعائلة دون تكافؤ الفرص بين الزوجين فى باقى الشروط «الثقافة والتعليم - الريف والحضر - اللبس والمأكل - طبيعة العمل لكل منهما - الفروق الاجتماعية والفكرية فى العائلتين» وغيرها من العوائق التى قد لا تظهر فى البداية، لكن مع أول صدام لسبب يكون بسيطاً تظهر المشكلات، لذا أرى فى ذلك العمل زيادة عدد المؤسسات المقننة لتوفير حياة كريمة لمن يقع فى ضائقة لقلة فرص العمل أو لضيق ذات اليد.

رفعت يونان عزيز- قلوصنا - سمالوط - المنيا

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