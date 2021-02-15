بريد الوطن.. المواطن على المعاش ما زال على قيد الحياة

لن أعيد ملايين الكلمات، ولن أستجدى أحداً من المسئولين لبحث ملف من أكبر الملفات حجماً، ومن أقسى الملفات ألماً وحسرة لأصحابه، وأعنى بهم أصحاب المعاشات هؤلاء الذين بحّ صوتهم ولا مجيب، ولكنى هنا سأخاطب الدولة ناقلاً لهم آلاف التوسلات لأناس أعطوا بريق العمر لبلادهم، وعندما مضت سنوات العمر وجدوا أنفسهم فريسة للاستجداء وطلب العون والمساعدة من هنا وهناك، وسأتوجه للدولة بسؤال وأتمنى أن يرد علىّ أحد بالحل، كيف لمواطن كان يتقاضى راتبه الذى بالكاد كان يكفيه، فى ظل ظروف قاسية، عندما يحال إلى التقاعد، يجد نفسه يتقاضى أقل من ربع ما كان يتقاضاه فى الخدمة، وهو ما زال بين الأحياء، ولكن الجديد هو أن غالبية أصحاب المعاشات يعانون من الأمراض، وكثير منهم ما زال لديه شباب وفتيات لم يتزوجوا بعد، والدولة تعلم أن أكثر هيئاتها ومؤسساتها عندما يحال الموظف للتقاعد لا يحصل إلا على بضعة آلاف من الجنيهات من رصيد إجازاته، أو مكافأة نهاية الخدمة، يستثنى من ذلك بعض الهيئات والبنوك، فهؤلاء فى مكان آخر، مع العلم بأن ما حصلته الدولة من ضرائب واستقطاعات طيلة سنوات وجود العامل بالخدمة آلاف الجنيهات، لا يستفيد منها عند خروجه للمعاش إلا بالقليل، الأمر الذى أطالب الدولة بأن تعيد النظر فيه، بالقدر الذى يبقى على كرامة العمال الذين أخلصوا لبلادهم.

محمد الطرابيلى

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