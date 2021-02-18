سلالة كورونا في جنوب أفريقيا الأشرس.. والصحة العالمية تحذر

تشكل سلالة جنوب أفريقيا المتحورة من فيروس كورونا المستجد، تهديدا كبيرا لمساعي السلطات الصحية في العالم للسيطرة على الفيروس التاجي، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تلك السلالة أشد عدوى مقارنة مع سابقاتها.

ولا تقتصر خطورة تلك السلالة على سرعة انتشارها فقط، بل لكونها أكثر مقاومة أمام الأجسام المضادة واللقاحات المستخدمة حاليا، وأوضحت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، ماريا فان كيرخوف، أن يتم في الوقت الحالي إجراء دراسات حول مدى فعالية اللقاحات ضد سلالة جنوب أفريقيا.

وتابعت فان كيرخوف في مؤتمر صحفي، اليوم، «هذه السلالة تعد أكثر عدوى على غرار البريطانية، في الوقت ذاته لا نرى أي تغييرات في مدى شدة المرض أو حالات نقل المصابين إلى المستشفى».

وكشفت شركة «فايزر» عن دراسة معملية تشير إلى سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحها المضاد بالفيروس بمقدار الثلثين، وتسعى الشركة إلى تطوير نسخة محدثة من اللقاح أو إنتاج جرعة منشطة لمواجهة تلك السلالة.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة «أسترازينيكا» عن محدودية لقاحها في الحماية من سلالة جنوب إفريقيا المتحورة، التي انتشرت في في 31 دولة في العالم على الأقل حتى الآن، و العمل على لقاح جديد مصمم لمكافحة النوع الجنوب أفريقي، بينما تعمل «موديرنا» على جرعة لقاح «معزز» ضد البديل الجنوب أفريقي، والذي يمكن إضافته إلى سلسلة الجرعتين للقاح الحالي.

بينما قالت شركة «جونسون آند جونسون» أن لقاحها كان فعالاً بنسبة 72% في الولايات المتحدة، مقابل 57% فقط في جنوب إفريقيا، حيث ينتشر المتغير الجديد.

ونشرت وكالة «بلومبرج»، في وقت سابق، تفاصيل دراسة جديدة، توصل لها علماء في علم الجينوم، تؤكد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا أكثر قابلية للعدوى من كل السلالات المكتشفة للفيروس بنسبة تصل إلى 50%، محذرة من أن تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، في حال انتشارها ستؤدي إلى «طفرة» في أعداد الإصابات في العالم.

وقال رئيس فريق الخبراء الخاص بمرض «كوفيد 19» في جنوب أفريقيا، سالم عبد الكريم، إن «سلالة جنوب أفريقيا الجديدة يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة عن سابقاتها من السلالات».