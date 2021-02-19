جريمة الفجر.. تفاصيل مقتل تاجر أخشاب وزوجته وسرقتهما في 3 دقائق

قطرات ماء الوضوء كانت تتساقط من يديه أمام باب منزله في فايد بالإسماعلية، وهو يمسك بمقبض باب شقته ليغلقه، وفجأة انقض شابان على العجوز الطاعن في السن، وكتما أنفاسه حتى خر على الأرض مسلمًا روحه الطاهرة إلى باريها، وحمل المتهمان جثمان الرجل وألقيا به في بئر السلم بعد أن نزعا مفتاح الشقة من أحد جيوب ملابسه، وعقب دخولهما الشقة وجدا زوجة المجني عليه نائمة في غرفتها، وبذات الطريقة التي قُتل الزوج بها، كتم المتهمان أنفاسها حتى الموت واستوليا على متعلقاتها الشخصية وفرا هاربين في 3 دقائق.

اكتشاف الجريمة

حصلت «الوطن»، على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في قتل مسن وزوجته، إذ بينت أن الجريمة اكتشفها شقيق زوجة المجني عليه الذي حضر من دمياط لزيارة شقيقته وزوجها مهندس زراعي بالمعاش، فوجد الباب مغلقًا وظل يطرقه مرات متكررة فلم يجبه أحد، فاتصل بابنة شقيقة المجني عليه، حيث عثرا على جثة الزوجة ملقاة على الأرض بغرفة نومها جثة هامدة، وبالبحث عن الزوج عثرا على جثته أيضًا ملقاة في أرضية بئر سلم منزله، وهو موثوق القدمين بحبل من البلاستك.

معاينة النيابة: بعثرة في محتويات الشقة

وأفادت تحقيقات النيابة أنه تبين من الفحص أن باب الشقة ونوافذها لم يظهر بها أي آثار عنف، ولاحظت معاينة أجهزة الأمن ووجود بعثرة محتويات غرفة المجنى عليها ووجود كسر بدرج بالسرير.

وكشف الفريق الأمني الذي أشرف عليه قطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وعاطل، لهما معلومات جنائية، وهما من جيران المجني عليهما، وأنهما رتبا لجريمة قتلهما من أجل سرقته لمعرفتهما أنه تاجر أخشاب ميسور الحال.

اعترافات المتهمين: قتلنا الضحيتين فجرًا

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تربصا بالمجني عليه عقب خروجه لأداء صلاة الفجر، وعندما شاهداه واقفًا أمام باب منزله قاصدًا المسجد لصلاة الفجر كعادته، انقضا عليه وقتلاه واستوليا على مفتاح الشقة ونجحا في قتل زوجته وتجريدها من مشغولاتها الذهبية، وعثرا على مبلغ مالي في دولاب غرفة النوم قدره 20 ألف جنيه وتمكنا من سرقته وفرا هاربين.

اعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة، وأرشدا عن مكان المشغولات الذهبية ومبلغ 10 آلاف جنيه، بينما اعترفا بإنفاق 10 آلاف جنيه على متطلباتهما الشخصية.