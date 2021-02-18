المطالبة بإعدام «فراويلة».. دخل كل بيوت «سرابيوم» وقتل أطيب شخصين

لم يترك منزلاً إلا ودخله، ولم يترك مائدة في عزاء أو فرح إلا وكان حاضراً بين الجميع، يأكل مما يأكلون ويشرب معهم، إلا أن طبعه الإجرامي لم يفارقه، فقرر ارتكاب جريمة لن تنساها القرية مدى الحياة.

«مذبحة سرابيوم»، هكذا وصفها أهالي القرية التابعة لمركز فايد، بمحافظة الإسماعيلية، بعد مقتل زوجين داخل منزلهما بطريقة بشعة، على يد اثنين من العناصر الإجرامية وأصحاب السجلات الجنائية، بغرض السرقة، ليتصدرهاشتاج «الإعدام لفراويلة» صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية، بعد إعلان وزارة الداخلية عن تمكنها من القبض على الجناة.

نشأ «فراويلة» بين أبناء قرية «سرابيوم»، ولكنه احترف السرقة، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه في أكثر من قضية، إلا أنه رغم سوء سمعته، حاول الأهالي مد يد العون له أكثر من مرة، دون أن يردعه ذلك عن الاستمرار في طريقه الإجرامي.

«عبد الله خاطر»، أحد أهالي القرية، تحدث لـ«الوطن»، قائلاً إن المتهم الأساسي في الواقعة كان معروفاً لدى معظم الأهالي، مشيراً إلى أنه «ماسبش بيت ولا طبلية عند أهل سرابيوم إلا وأكل عليها، سواء في عزاء أو فرح، وبدلاً من رد الجميل للأهالي، أقدم على قتل زوجين من أطيب أهالي القرية».

وقال إن المتهم ارتكب فعلته دون الاستجابة لتوسلات المجني عليهما، رغم كبر سنهما وتجاوزهما 70 سنة، متابعاً بقوله: «ماصعبوش عليه، وما يعرفش إن الناس دي فاتحين بيوت ناس غلابه قد أيه»، قبل أن يختتم حديثه بترديد جملة: «منه لله».

أما «حمودة نجم»، من أهالي القرية، فقال إنه «لو تم إعدام 100 شخص من المجرمين أمثال هذا القاتل، لن تساوي أرواحهم نقطه دم واحدة من الحاج محمد عامر وزجته».

كما اعتبر «أحمد السعيد»، أحد الأهالي، أن ظواهر القتل والسرقة بدأت تنتشر في قرية «سرابيوم»، وأكد أنه «لابد من التكاتف لعدم تكرار الجريمة»، وتابع بقوله: «اللي وصلنا لكده قلة التعليم والتربية، ولابد من ندوات توعية يحضرها جميع أهالي سرابيوم، لتوعية أطفالنا وشبابنا».

وبدأت نيابة فايد، منذ قليل، تحقيقاتها مع المتهمين بارتكاب «مذبحة سرابيوم»، التي راح ضحيتها موظف بالمعاش وزوجته، قام المتهمان بقتلهما وقت خروج الزوج لأداء صلاة الفجر، بغرض السرقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ومشغولات ذهبية خاصة بالزوجة المجني عليها.

وبحسب المصادر، فإن المتهم «م. س.»، وشهرته «فراويلة»، في نهاية الأربعينات من العمر، مسجل سرقة وله سجل جنائي، مقيم بقرية «سرابيوم»، قام بارتكاب جريمته بمعاونة شخص آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصدهما وإلقاء القبض عليهما، وبحوزتهما بعض المسروقات.