سامر المدني بعد شراء «رانج روفر»: «نتيجة شغل سنتين وماكنتش بنام الليل»

أعرب مطرب المهرجانات سامر المدني، عن استيائه الشديد من الانتقادات التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فور إعلان شراءه سيارة ماركة «رانج روفر».

وقال سامر المدني، لـ«الوطن»، لمُنتقديه: «أنتم متعرفوش العربية دي جات بعد تعب أد إيه.. أنا كنت بشتغل ومش بنام الليل.. ودي من تحويشة عمري»، لافتًا إلى تواجده في مجال المهرجانات منذ عامين فقط.

وأشار إلى أنه يُعد أصغر مطرب مهرجانات، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مؤكدًا أنه يواصل مذاكرة دروسه حاليًا بشأن الاستعداد للامتحانات، إذ أنه في الصف الثاني الثانوي.

وكتن سامر المدني، قد نشر له صورة بسيارته الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا عليها بقوله: «مفيش مبروك ولا أيه على الـ Range Rover وجاهزين يوم الخميس للاحتفال الساعة 6 مهرجان شيطان يلا إحنا جامدين والله».

وطرح سامر قبل عدة ساعات مهرجان "شيطان" وإستطاع المهرجان أنه يتخطي حاجز الــ100 ألف مشاهدة في 4 ساعات، وتقول كلمات المهرجان: " يلا احنا جامدين والله وانتوا اشكال ضاله احنا كل الناس تتحاكى بينا طلقه فى اللى سابنا فى زنقه عادى بقى مش فارقه مش شاغلنا يا ناس احنا نسينا ثابت مكانى وصاين لسانى معرفش حاجه اسمها النداله معروف ان انا مبدائى جدعنه مزاملش ياخويا غير الرجاله بمثل نفسى مشرف نفسى على وضعى لسه فى احسن حاله جيبى عمران وسلاحى مليان انا ابن اصول عمرى ما بتعالى بطلنا اللى يعطلنا ولحالنا احلالنا مش طالبه فى زعل ولا احزان مش اسف وبقلبى بجازف احلى صاروخ ناسف على اللى وقت الضيقه ظهر وبان كل اللى باعنى هلس وخدعنى ده مسيره بكره يفوق ويجيلى يتمنى اسامحه واداويله جرحه وارجعله تانى اعتبره زميلى مهما يدور فى سنين وشهور ده مش هيلاقى فى عيشته بديلى مش زعلان على اللى راح وخان طول ما انا عندى امى بتدعيلى عايش عقلى طاير طايش قلبى ميت بايش وانت اخرك تكرت وتحور صارف وانت قله وكارف بتخاف وانا عارف طب ليه بتحب يالا تأڤور وشى بطاقه انا بحر جرآه واى حد يهاب من اسمى خلق وحوش خلونى مطروش بقيت فعلا مجرم رسمى مانع ظهورى فقدت شعورى قافل عيونى وماشى متغمى يا اصحاب سكه اخركم فكه وانا عفريت ومضحى بجسمى شيطان فى العراك فنان ببقى سوبر مان لو حد ندبنى انا فى حكايه كيوت بس ياد جبروت هتتشال فى تابوت فاقد الاحساس من جوايا طب اعمل ايه انا زعلان ليه على خلق ناقصه ميستاهلوش عالم زباله ومش رجاله وغدارين وكلاب قروش حبت قرود ملهاش وجود دول خوافين ولا الاطفال نازل وهاكل مش هتاكل فارس من جيهه الابطال حبيبتى اه بحبك انتى عمرى ما ابعد سنتى دى مزتى ام احلى خدود خطيره عسوله بفطيره لا تقولى شاكيره ده جمالها عدى كل الحدود يا حتى منى عودك شاغلنى سهران بفكر بالليل اللى يعاكسك ولا يدايقك ده هيكون على ايدى قتيل عاشق عيونك انتى جنونك خلانى بقى احبك يا جميل بحب ازاولها اما بزعلها بجرى اصالحها دا مفيش بديل منقذ مش بقول وبنفذ مال حياتى اتاجز وهيتختملك على موتك غايب بعمل فى مصايب وانا عندى قرايب لما بنزل ياد بلغى وجودك دول مش صحابى اللى فى غيابى بيقولوا عنى اوحش كلام عاملين شكاوى قايلين حكاوى وانا بقول ان انتوا تمام ازاى فى غيبتى بسمع شتيمتى ياناس كفايه الكدب حرام عايزنى اكون وحيد فى الكون واعيش بدوق غلب الايام".