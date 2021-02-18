الفحام: مصر تريد توحيد الجيش الليبي وجميع مؤسسات الدولة

قال اللواء محسن الفحام مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعبت دورًا كبيرًا وفعالا فى عودة لم شمل الأطراف الليبية فى الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة لمصر، هو نتيجة للدور الذى لعبته مصر فى حل الأزمة، وتتويج لجهود مصرية بذلت للوصول إلى سلطة جديدة مؤقتة منتخبة فى ليبيا.

وأضاف الفحام فى تصريحات صحفية له، أن حوار الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة، ضربة قاسية وصفعة على وجه الإرهابيين والقوى الخارجية التي كان تخطط لنهب ثروات ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا بمثابة أمن قومي لمصر.

وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في بيان، منذ قليل، أن محاولات حل الأزمة الليبية كانت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، وكانت القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأزمة، والاجتماعات الخاصة بالحوار السياسي الليبي، بدأت من الأراضي المصرية للوصول لحالة الاستقرار.

وأشار الفحام، إلى أن وجود حكومة جديدة داخل ليبيا بخلفية حوار وطني سيسهم بشكل كبير في استقرار ليبيا وتقليل العنف والسلاح.

وتابع أن الشراكة المصرية الليبية ستنفتح في المرحلة المقبلة على مستويات أخرى منها اقتصادية أو غيرها، خاصة أن مصر تريد توحيد الجيش ومؤسسات الدولة الليبية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، لبحث جهود التعاون بين البلدين خلال الفترة المٌقبلة، وأبدى الرئيس السيسي استعداد مصر لنقل خبرتها لليبيا لدعمها في خطط التنمية ومواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأعرب رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لجهود مصر في حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في إنهاء حالة الانقسام التي كانت موجودة بين الليبيين وتقريب وجهات النظر.