أجيال من الآفات.. تعرف على تأثير العاصفة القطبية على الزراعات الشتوية

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة، إن المناطق الزراعية خلال هذه الفترات تتعرض إلى تذبذبات مناخية كبيرة من انخفاض حاد في الحرارة لدرجة الصقيع بعد فترة دفء تام، ومن هبات شديدة من الرياح الجنوبية الجافة ثم أشد من الشمالية الرطبة، وما بين جو صحو مشمس يليه شبورة شديدة وضباب، حتى أصبحت الزراعات محصورة ومرصودة من المناخ وليس العكس.

وأوضح «فهيم» أن لتغير المناخ تأثيرات على الزراعات تختلف من منطقة لأخرى شمالا أو جنوبا، وتختلف حسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته، وتؤثر التذبذبات المناخية بطريقة مباشرة على نمو وحالة الزراعات نفسها في معدلات الامتصاص والبناء، كما تؤثر بطريق غير مباشرة على ظهور الأجيال الأولى من الحشرات مبكرا، وكذلك الدورة الأولى من بعض الأمراض مبكرا.

وأضاف أن التأثيرات تتمثل في تخطي المراحل الفينولوجية بسرعة بمعنى أن النبات أو الشجرة تدخل في مرحلة التزهير أو الطرد أو تكوين النورات أو العقد أو التلوين بسرعة، وفي توقيتات حرجة سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة خلال الفترة القادمة، مثل ظهور سريع لسنابل القمح والشعير «طرد مبكر»، وظهور النورات «الأبراج» في الشمر سواء البلدي أو الألماني أو الهولندي، وظهور طلع النخيل المذكر وأحيانا النورات المؤنث، وظهور عقد لثمار المانجو للأصناف المحلية.

أما التأثيرات غير المباشرة فتتمثل في ظهور الأجيال الأولى مبكرا من الدودة القارضة على البطاطس الصيفي والفول الشتوي والبرسيم الحجازي ومحاصيل صيفية أخرى، وظهور مبكر للمن على البطاطس.

كما ينتشر العنكبوت الأحمر على الفراولة والباذنجان، وظهور الحلم الدودي علي الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم، وظهور مبكر لديدان ثمار الطماطم، خاصة «توتا ابسولوتا» وباقي ديدان الثمار الحرشفية، كما ينشط عادة التربس على الثوم والفلفل والبصل والطماطم، «على الطماطم دي هامة لعلاقته بفيرس الذبول المبقع، وتظهر ذبابة البنجر وخاصة العروة الثانية والثالثة».

كما تظهر أمراض القمح مثل التفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير، والبياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان وشماريخ المانجو، والبياض الزغبي والأطعمة الأرجوانية على البصل والثوم، والتبقعات البكتيرية في الطماطم، وعادة ينشط العفن الواطي في التصنيف، والعفن الرمادي على ثمار الفراولة والطماطم، بحسب «فهيم».