نادي «إيرو سبورت» يمنح العضوية الشرفية لبيج رامي

استضاف نادي إيروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني، ظهر اليوم، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أوليمبيا لعام 2020 لكمال الأجسام، برعاية مصرللطيران، وسط حضور إعلامي ولفيف من المسئولين بمصرللطيران ومجلس إدارة النادي وأعضاء النادي.

ومنح النادي العضوية الشرفية للبطل العالمي بيج رامي، خلال الزيارة، بناء على تعليمات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وقام بجولة داخل النادي للتعرف على الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة التي يقدمها النادي من المبنى الاجتماعي ومبنى النادي الصحي، وصالات البلياردو والفيديو والإنترنت، ومجمع حمامات السباحة الأوليمبية، بالإضافة إلى ملعب كرة القدم الرئيسي والملاعب المكشوفة للألعاب المختلفة من تنس و طائرة و متعدد.

وأشاد «رامي» بما لمسه من تنوع في الأنشطة والخدمات والألعاب الرياضية داخل النادي والمستوى المتميز من الإمكانات الكبيرة للأجهزة والمعدات المستخدمة داخل الصالات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدا أن النادي سيكون له مستقبل واعد بين الأندية الرياضية المصرية في الفترة المقبلة.

وقامت مصر للطيران بعمل مسابقة للحضور عبارة عن أسئلة ومعلومات عامة عن مصر للطيران وبيج رامي وفاز عدد من الأعضاء بهدايا تذكارية.

يذكر أن مصر للطيران وقعت بروتوكول تعاون مع البطل العالمي بيج رامي لتكون الناقل الرسمي له في جميع مشاركاته الرياضية من منطلق رعايتها للأبطال والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.