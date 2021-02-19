غدا.. الأعلى للجامعات يحدد آليات امتحانات التيرم الأول

ينتظر طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة، غدا السبت بعد الساعة الثانية مساء، القرارت النهائية لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية رؤساء الجامعات، ومن المنتظر أن ينعقد الاجتماع بقاعة الفنون بجامعة حلوان.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس سيناقش القرارت النهائية وآليات تنفيذ الامتحانات للفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي بدءا من السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، من حيث تطبيقها سواء كانت حضوريا بالنظام التقليدي أو بنظام الاختيارات الموضوعية الإلكترونية بنظام البابل شيت، موضحا أن قرار تعميمها إلكترونيا بنظام أون لاين عن بعد، مستبعد حتى الآن، نظرا لعدم إمكانية عدد من الجامعات تطبيقها.

وأوضحت المصادر، أن الامتحانات ستكون متماشية مع نظام التعليم المطبق في ظل أزمة كورونا «التعليم الهجين»، مؤكدا أنها ستكون وفقا للمنهج الدراسي الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أنه لن يتم تخفيف أو حذف أي أشياء من المقررات الدراسة أو المناهج.

التعليم العالي: امتحانات التيرم الأول على ماتم دراسته من مناهج

وتابعت المصادر، أن المجلس سيناقش خطط الجامعات الحكومية واستعدادتها من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وتوافر المستلزمات والمطهرات والكمامات، وخططها في تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة وضع الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالجامعات، خاصة وأن هناك جزءا مستقطعا من الفصل الدراسي الثاني في امتحانات التيرم الأول، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد دائم لمناقشة أي مستجدات تتعلق بكورونا وتأثيرها على العملية التعليمية.