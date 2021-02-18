جدول امتحانات سنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، في كلمة له تم إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1»، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد جدول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي

ـ سيعقد امتحان واحد فقط (متعدد التخصصات) في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021.

ـ سيكون زمن الامتحان ساعتان لكل صف ونوعية الأسئلة اختيار من متعدد - أربعة بدائل لكل سؤال.

ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلي لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي

ـ تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تًعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

ـ يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلي للامتحان، شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه في حال اختيار الطلاب وأولياء الأمور الذهاب إلى المدارس، فإن الوزارة أعدت جداول تبادلية، وسيكون هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، والحضور آمن جدًا، مضيفًا أنه في حالة اختيار البقاء في المنازل، فإن هناك العديد من المصادر التعليمية، وأهمها قناة مدرستنا، وتذيع حصصا ممتازة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى المرحلة الإعدادية، وهناك جداول أسبوعية للحصص في جميع العلوم لكل هذه الصفوف.