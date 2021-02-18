استشاري أوبئة: توفير اللقاحات لـ20% من سكان العالم هذا العام

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن انخفاض انتشار فيروس كورونا يعود إلى إغلاق بعض المدارس والمطاعم في عدد من الدول، وكذلك الإغلاق التام في دول أخرى.

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقية» المذاع على فضائية «extra news»، أن الإصابة بفيروس كورونا تولد مناعة تظهر بعد 3 أسابيع من الإصابة، وتستمر لمدة 6 أشهر، لكن هناك حالات قليلة جدًا لم تتكون لديها مناعة بعد الإصابة الأولى لذا تعرض اصحابها للإصابة مرة ثانية، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا عالميًا في عدد اللقاحات، لذا لا يتم تطعيم الاشخاص المصابين بالفيروس من قبل.

توفير لقاحات لـ20% من سكان العالم العام الجاري

وتابع استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه العالم من أجل توفير اللقاحات لكل الدول عن طريق تحالف «كوفكس»، وسيتم تغطية 20% من سكان العالم هذا العام، لافتًا إلى أنه لا توجد أي دولة بمأمن من الفيروس طالما لم يتم تطعيم باقي الدول، لذا فإن كل الدول ملتزمة بالتزاماتها الإنسانية والأخلاقية وسيتم التلقيح على مستوى العالم في كل الدول خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت تجرى اتصالات مع الدول المنتجة للقاحات من أجل العمل على توفير للقاحات للدول النامية والفقيرة.

ظهور كورونا في الصين عام 2019

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019، وأصبح وباءً عالميًا في مارس 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية هذا الأمر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات.