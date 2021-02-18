«الصحة»: موجة «كورونا» الثالثة أشرس من الثانية

مصدر بالوزارة: ارتفاع منحنى الإصابات بعد استقرار لأكثر من 3 أسابيع بسبب التراخي في إجراءات الوقاية

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن المنحنى الوبائى لفيروس كورونا خلال هذه الأيام يشهد حالة من «التذبذب والتأرجح»، بعد استقرار لأكثر من 3 أسابيع متتالية فى أعداد الإصابات وكذلك الوفيات. وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك أسباباً تفسر عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، أهمها التراخى فى اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة، فعلى الرغم من فرض غرامة فإن هناك تراخياً ملحوظاً فى الوقاية من الفيروس فى الوقت الذى يرى فيه المواطنون أن هناك حالة من الاستقرار فى المنحنى الوبائى.

وأضاف المصدر أن «ارتفاع الإصابات الفترة المقبلة يرجع أيضاً إلى أننا فى موسم نشاط الفيروسات، سواء برد أو إنفلونزا موسمية، وكذلك كورونا»، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية حتى لا نعود لارتفاع منحنى الإصابات.

وحذَّر المصدر من انتشار موجة ثالثة لفيروس كورونا، خاصة أنها ستكون أشد من الأولى والثانية، لافتاً إلى أن الموجة الثالثة ظهرت فى بعض الدول وربما نقع فى سيناريو الموجة الثالثة حال عدم الالتزام «كل شىء وارد، كورونا مالوش كتالوج.. مليون مرة بنقول لازم الإجراءات الاحترازية مهمة.. هى الحل الوحيد اللى قدامنا ولو معتمدين على اللقاح.. اللقاح لوحده مش كفاية للوقاية من الفيروس».

تعافِي مسنة «97 عاماً» في قنا

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، خروج 3 حالات من مستشفى قنا العام، صباح اليوم ، عقب تعافيهم، وأوضح «تواضروس» أن من بين الحالات سيدة تبلغ من العمر 97 عاماً، وكانت قد أصيبت بكورونا، وتم دخولها إلى المستشفى، حيث قام الفريق الطبى بمتابعة الحالة واتخاذ جميع الإجراءات المتبعة طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وذكرت الدكتورة إنجى خلف، نائب مدير المستشفى، مسئول قسم العزل بالمستشفى، أن السيدة حالتها الصحية تحسنت بصورة جيدة، عقب تأكد سلبية المسحات، هذا بالإضافة إلى خروج سيدة تبلغ من العمر 76 عاماً، وأخرى 69 عاماً، عقب تعافيهن وسلبية التحاليل الخاصة بهن. وكان وكيل الوزارة فى وداعهن بالورود برفقة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، متمنياً لهن السلامة والعافية.

بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى القليوبية و4 مدن بالمحافظة تسجل «صفر إصابات»

وكشف مصدر مسئول بمديرية الصحة فى محافظة القليوبية عن وفاة 8 مصابين فى مستشفيات ومراكز العزل بالمحافظة، من بينهم 3 سيدات، وسجل مستشفى قها للعزل الصحى 7 حالات وفاة، خلال 24 ساعة، بينما سجل مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها حالة وفاة واحدة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، فقد سجلت المحافظة 23 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، حيث سجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة، فيما سجلت 4 مدن أخرى صفر إصابة، وهى العبور وشرق شبرا الخيمة وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12 ألفاً و899 حالة.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، أمس، 11 حالة إصابة جديدة فى 3 مستشفيات، وفق نتائج تحاليل pcr، وحسب مصدر طبى بمديرية الشئون الصحية. وبلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 3 حالات بمستشفيات وأقسام العزل، وهم من بين المحجوزين داخل غرف الرعاية المركزة، ومن الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فيما استقرت حالات بعض المحجوزين بينما لا تزال أقسام العزل والفرز ومستشفيات العزل بالمحافظة تستقبل المصابين بالفيروس.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أنه يجرى متابعة المخالطين تليفونياً، للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى توزيع بعض الحقائب الطبية التى تحتوى على مطهرات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الأكسجين على المحجوزين منزلياً ممن ثبتت إيجابية المسحة الطبية لهم، والمسجلين بمعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول.

وتستقبل أقسام العزل بجميع المستشفيات المشتبه فى إصابتهم، ويجرى حجزهم لحين عمل التحاليل والمسحة الطبية، كما يجرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة على مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما جرى حجز الباقين داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، وذلك بخلاف المعزولين منزلياً، وفق مصدر طبى.

وفى دمياط، قال مصدر بمديرية الصحة بالمحافظة إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 1988 إصابة، و180 حالة وفاة، و297 إصابة بين الفريق الطبى، بينها 4 وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين 1800 حالة لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيراً إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض دون الارتباط بإجراء المسحة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة بلغ 15980 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8520 حالة، وبلغ عدد الخاضعين للعزل المنزلى 2600 حالة، متابعاً: «ما يزيد على 90% من المصابين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسى، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات». وأكد المصدر أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصاباً بمرض مزمن، مدللاً على ذلك بأن نسبة كبيرة من المتوفين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت 15 مستشفى بمحافظة دمياط للفحص والعزل، لتقديم الخدمة الطبية لمصابى كورونا، هى مستشفيات «الصدر، والحميات، والعام، وكفر سعد المركزى، والتخصصى، وجراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر، والهلال، وفارسكور المركزى، وميت أبوغالب المركزى، وعزبة البرج المركزى، والسرو، والزرقا المركزى، وكفر البطيخ المركزى، والروضة المركزى، ومستشفى رأس البر المركزى».

من جانبها شنت إدارة إشغال الطريق بحى العامرية ثان بالإسكندرية أمس حملة مكبرة، لفض سوق «قرية الوادى» منعاً لانتشار فيروس كورونا، إذ يشتهر هذا السوق بالازدحام الشديد وهو ما قد يساعد على نقل العدوى وانتشار الوباء. وجاءت الحملة وفقاً لتعليمات محمود بريك، رئيس حى العامرية ثان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات ورفع الإشغالات وعدم التعدى على الطريق العام، وعليه قام معاونو إدارة إشغال الطريق ورئيس وحدة الإزالة بفض السوق الثانى فى نطاق الحى، بعدما تم فض سوق قرية اليمن منذ عدة أيام.

وفى ذات السياق، قام الحى بحملة لتطهير وتعقيم عدد من المبانى الحكومية بنطاق الحى، وذلك فى نطاق عزبة إبراهيم صالح التى تم التطهير فيها باستخدام جهاز الرذاذ الجامبو. وتعمل محافظة الإسكندرية فى الوقت الراهن على مواجهة الجائحة من خلال أساليب الوقاية بالحد من التجمعات، بالإضافة إلى توفير العلاج، بعدما استقبلت محافظة الإسكندرية 900 حقيبة طبية تتضمن أهم أدوية البروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا المستجد لعلاج مرضى العزل المنزلى بكافة أرجاء المدينة الساحلية، وذلك من قبل نقابة صيادلة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسى.