«الصحة»: توقعات زيادة مصابي كورونا في أبريل ومايو قد لا تتحقق

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوزارة الصحة، إن التوقعات بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال شهري أبريل ومايو قد لا تتحقق، خاصة أن منحني الإصابات في الموجة الأولي كان منخفضًا في أبريل وعاود الارتفاع بشكل تدريجي في يونيو ويوليو.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحكم في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا ليس الشهور أو موسم فترات نشاط الفيروسات قدر ارتباطه بسلوك المواطنين وتحركاتهم اليومية، وكذلك مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية الكاملة، سواء ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وكذلك عدم المصافحة أثناء اللقاء والبعد عن المناطق المزدحمة.

«النادي»: كورونا ليس له «كتالوج»

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن فيروس كورونا ليس له «كتالوج».

وعن مدي فعالية لقاح فيروس كورونا، أكد «النادي» أن لقاح «سينوفارم» الصيني أثبت فعاليته في العديد من الدول، وكذلك مصر التي شاركت في التجارب السريرية التي أجريت عليه، من خلال 3 آلاف مبحوث، وهو فعال وآمن فهو يعتمد على الطريقة التقليدية في تصنيع اللقاحات.

«الصحة» تكشف إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 175677 حالة، منها 136081 حالة تم شفاؤها، فيما تم تسجيل 10150 حالة وفاة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أمس، خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي علي مستوى الجمهورية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى اليوم.